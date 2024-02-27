Только на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 19 атак врага.

На фронте в течение суток произошло 96 боевых столкновений. Враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Как говорится в сводке Генштаба, на Купянском направлении силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено шесть вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Роботино.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Война в Украине: новости

26 февраля Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта. В течение суток произошло 79 боевых столкновений.

А уже в эти сутки авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

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