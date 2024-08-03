Начались восемьсот девяносто вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
По данным Генштаба, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, району сосредоточения вооружения и военной техники (ВВТ), пункту управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.
При этом, на Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Стельмаховки Харьковской области.
Также на Лиманском направлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области. А на Северском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спирное, Верхнекаменское, Переездное и Выемка.
В то же время, на Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
Кроме того, враг 24 раза пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.
Как отмечают в Генштабе, на Покровском направлении украинскими защитниками было отражено 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанное, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка, где враг три раза пытался прорвать украинские оборонительные позиции.
В сводке сказано, что на Времовском направлении противник совершил пять безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.
На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.
Война в Украине: новости
За минувшие сутки украинскими защитниками было уничтожено 1170 российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 3 августа 2024 года ориентировочно составили более 581 тыс. человек.
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в ночь на 3 августа российские оккупанты атаковали Украину четырьмя ракетами и 29 ударными беспилотниками, большинство из них удалось сбить.