Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

Начались восемьсот девяносто вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

По данным Генштаба, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, району сосредоточения вооружения и военной техники (ВВТ), пункту управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

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При этом, на Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Стельмаховки Харьковской области.

Также на Лиманском направлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области. А на Северском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спирное, Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

В то же время, на Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Кроме того, враг 24 раза пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

Как отмечают в Генштабе, на Покровском направлении украинскими защитниками было отражено 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанное, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка, где враг три раза пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

В сводке сказано, что на Времовском направлении противник совершил пять безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.

Война в Украине: новости

За минувшие сутки украинскими защитниками было уничтожено 1170 российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 3 августа 2024 года ориентировочно составили более 581 тыс. человек.

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в ночь на 3 августа российские оккупанты атаковали Украину четырьмя ракетами и 29 ударными беспилотниками, большинство из них удалось сбить.

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