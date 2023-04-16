Из-за высоких потерь на фронте российское командование вынуждено отложить начало учебного процесса в военных академиях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Так, по данным украинских военных, министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом перенес начало учебного процесса для офицеров в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.
Также украинская разведка фиксирует уменьшение численности личного состава в российских подразделениях, которые закончили подготовку на полигонах.
"Что предположительно связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений", – отмечают в Генштабе.
Так называемая "Группа Вагнера", которая понесла колоссальные потери в битве за Бахмут, тоже пытается срочно восполнять эти утраты. С этой целью пригожинские структуры начали открыто вербовать наемников через публичные призывы.
Российские потери на фронте
По данным Генштаба ВСУ, в настоящее время общие потери российской армии за все время вторжения составили более 181 тысячи убитыми. Темпы прироста этих потерь значительно увеличились после проведения в России мобилизации.
В то же время проект Oryx, который фиксирует потери воюющих сторон в технике, недавно отметил своеобразный "юбилей" – потери России перешагнули порог в 10 тысяч единиц потерянной военной техники.