Большие потери на фронте сказываются на всей ситуации в военном ведомстве России.

Из-за высоких потерь на фронте российское командование вынуждено отложить начало учебного процесса в военных академиях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Так, по данным украинских военных, министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом перенес начало учебного процесса для офицеров в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

Также украинская разведка фиксирует уменьшение численности личного состава в российских подразделениях, которые закончили подготовку на полигонах.

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"Что предположительно связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений", – отмечают в Генштабе.

Так называемая "Группа Вагнера", которая понесла колоссальные потери в битве за Бахмут, тоже пытается срочно восполнять эти утраты. С этой целью пригожинские структуры начали открыто вербовать наемников через публичные призывы.

Российские потери на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в настоящее время общие потери российской армии за все время вторжения составили более 181 тысячи убитыми. Темпы прироста этих потерь значительно увеличились после проведения в России мобилизации.

В то же время проект Oryx, который фиксирует потери воюющих сторон в технике, недавно отметил своеобразный "юбилей" – потери России перешагнули порог в 10 тысяч единиц потерянной военной техники.

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