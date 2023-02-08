Сергей Наев отметил, что украинские бойцы имеют высокую квалификацию, но их эффективность можно повысить западными ПВО.

Бойцы подразделений Северной операционной зоны имеют на вооружении системы противовоздушной обороны украинских и западных образцов. Защитники Украины эффективно отражают как ракетные атаки, так и БПЛА.

"На вооружении наших подразделений противовоздушной обороны стоят образцы как западной техники, так и украинской. Все без исключения военнослужащие хорошо мотивированы, имеют большой боевой опыт и умело его используют при отражении как атак беспилотных летательных аппаратов, так и крылатых ракет", - рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Facebook.

По его словам, эффективность военных, работающих с ПВО, может повыситься, если ВСУ получат больше западной техники. В то же время он заверил, что противовоздушные силы обеспечены всем необходимым.

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"Мы работаем над тем, чтобы добиться такого результата и ежедневно повышаем готовность наших сил к отражению угрозы из воздуха", - подытожил Наев.

Система ПВО в Украине - что известно

Воздушных силах ВСУ говорили, что достаточное количество систем противоракетной обороны PATRIOT и комплексы SAMP-T помогут Украине защититься от баллистических ракет. На данный момент украинские защитники располагают только системами противовоздушной обороны.

Так, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли ракеты для системы ПВО IRIS-T, грузовики и пикапы. При этом в декабре 2022 года Берлин передал Киеву ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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