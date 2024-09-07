Романенко добавил, что ситуация на передовой изменилась, хотя и не кардинально.

Украинским военным удалось сбить наступательный импульс российских захватчиков. И это может привести к стабилизации фронта, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"С конца 2023 года противник сосредоточил свои силы и начал наступательную стратегическую операцию, которая продолжается до настоящего времени. Осуществляется она на Восточном фронте на ряде участков: такие направления, как Покровск, Торецк, Часов Яр, Курахово, Угледар и тому подобное. И сил, к сожалению, для того, чтобы осуществлять продвижение – хватало", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Романенко, продвижение России на этих участках имело скорее тактический характер. Однако враг имел успехи, и украинское командование перебросило на направления дополнительные резервы.

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"Значение Покровска, Торецка и Часового Яра хорошо понимает военно-политическое руководство Украины, поэтому на эти направления были переброшены резервы, переданы дополнительные средства поражения и боеприпасы. За последние 4-5 дней, в круглосуточном режиме, удалось сбить наступательный импульс на этих направлениях фронта", – продолжил генерал-лейтенант.

Романенко добавил, что ситуация на передовой изменилась, хотя и не кардинально. Генерал прогнозирует, что в течение примерно недели станет известно, какие тенденции будут преобладать – наступательные или оборонительные.

"Важно то, что импульс наступательных действий противника сбит, и просматриваются элементы стабилизации на фронте по этим направлениям", – констатировал он.

Война в Украине: это стоит знать

Украинские силы в Курской области готовятся к длительному бою и могут планировать "обескровить" россиян, которые сейчас на территории Украины. Об этом пишет издание Business Insider. Отмечается, что продолжение Курской операции несет большие риски для Украины.

Между тем Politico пишет, что США отклонили просьбу Украины предоставить разрешение на нанесение дальнобойных ударов по территории страны-агрессора. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям глубоко внутри России западным оружием не имеют большого значения для защиты Украины от агрессии РФ.

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