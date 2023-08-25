Наемников "Вагнера" с военной техникой перебрасывали в Украину для участия в боевых действиях на Южном и Восточном фронтах, в том числе под Бахмутом.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила подозрение гендиректору российской авиакомпании "224 летный отряд" Владимиру Михейчику, который причастен к ведению агрессивной войны против Украины.

Как говорится в сообщении СБУ в соцсети Facebook, этот чиновник помогал высшему военно-политическому руководству РФ в переброске личного состава и военной техники оккупационных группировок к украинской границе.

"Прежде всего он "занимался" вопросами переправки в направлении нашего государства вооружения и боевиков российской военной компании "Вагнер" с Ближнего Востока", - сказано в сообщении.

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В частности, по данным следствия, с августа 2022 года по настоящее время Михейчик предоставил шесть гражданских бортов для осуществления соответствующих авиарейсов из Сирии и Ирана в пункты сбора на территории РФ.

Так, 8 августа 2022 года гражданские самолеты авиакомпании фигуранта перевозили вооружение и инструкторов "Вагнера" из Ирана в Москву международным рейсом RFF8629, а уже 18 сентября российские наемники направлялись авиасообщением "Сирия-Грозный" (рейс – RFF8631). Еще один перелет оккупантов зафиксирован 26 февраля 2023 года на рейсе RFF8936 из Латакии (Сирия) в Ростов-на-Дону.

"В дальнейшем наемников "Вагнера" с их военной техникой перебрасывали в Украину для участия в боевых действиях на Южном и Восточном фронтах, в том числе под Бахмутом", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Михейчику о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса ("планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны").

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения. Продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина

Вечером 23 августа стало известно, что в РФ разбился самолет, на борту которого находился Пригожин со своей правой рукой Уткиным. В результате авиакатастрофы они погибли.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к смерти Пригожина.

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