В городе не осталось целых многоэтажек, а российские дроны иногда охотятся на машины и гражданских.

Линия фронта приближается к Мирнограду в Покровском районе Донецкой области. Как рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГОА Юрий Третьяк в эфире Общественного радио, в городе остаются гражданские жители.

По его словам, линия фронта уже в 1,5 км от Мирнограда. Фортификации на окраинах города, которые наиболее приближены к оккупантам, уже подготовлены. На менее опасных участках работы на стадии завершения.

"Думаю, в течение месяца все будет завершено. Сейчас работы продолжаются уже и в самом городе", - отметил Третьяк.

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Сейчас в городе остается около трех тысяч жителей. По официальным данным, детей среди них нет, но правоохранители периодически их обнаруживают. В основном они проживают в домах знакомых, которые уже выехали.

Третьяк добавил, что оккупанты не прекращают обстреливать город, а в южной и юго-восточной частях города БПЛА россиян даже "охотятся" на гражданские авто или прохожих. Чиновник рассказал, что целых многоэтажек там почти не осталось. Электричества, водоснабжения и газа уже нет. Эвакуация из города продолжается, но есть люди, которые не планируют выезжать.

Ситуация в районе Мирнограда

Ранее в Кабмине призвали эвакуироваться людей живущих в Покровске, Мирнограде и Селидово.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко на днях заявил, что враг подошел с трех сторон к городу Селидово.

"На мой взгляд, главная цель - это все-таки Покровск. Однако, если посмотреть на карту, видно, что Угледар - Курахово - Покровск - это южное направление, где пытаются охватить нашу Покровскую группировку, но усилия также прилагаются и с севера. То есть такие планы они не оставляют", - констатировал генерал-лейтенант.

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