Россия пытается дожать Украину к переговорам на условиях Стамбульских договоренностей 2022 года, считает Евгений Дикий.

У россиян продолжаются проблемы с пополнением личного состава с осени 2024 года, но несмотря на это они начинают увеличивать давление на фронте. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

"Потери меньше не становятся. И при этом идет явно резкое нарастание интенсивности. С военной точки зрения то, что они сейчас делают - не логично. За последние два месяца все меньше было прорывных действий. Это было логично, потому что они понемногу выдыхаются. А тут вдруг явно прут вперед без изменения пополнения и потерь. Объяснение может быть только одно - это с самой горы политический приказ не считать потерь. И я согласен с аналитиками, которые связывают это с началом переговоров", - сказал Дикий.

Он добавил, что россияне хотят достичь как можно лучших условий на переговорах на фоне желания Трампа как можно быстрее закончить войну. И активизация на фронте связана именно с этим.

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"Россиянам пришло такое мощное пополнение как Трамп и команда. Здесь пришла команда, которая работает переводчиками. Они слушают, что им говорят россияне. А после этого транслируют это украинской делегации только еще с угрозами от себя... На этих переговорах россияне не хотят никаких компромиссов, они хотят дожать нас до полной капитуляции на условиях, похожих на Стамбульские трехлетней давности", - добавил Дикий.

В то же время он отметил, что Украина не идет на такие условия, поскольку не проиграла войну. А Стамбульские договоренности фактически означают поражение Украины. Поэтому, на фоне этого, РФ активизирует свои силы на фронте.

"Когда у тебя нет резервов воевать, продумывать стратегию войны на истощение. Ты можешь или прямо сейчас уменьшить свои амбиции, или ты можешь решить, что горит сарай - горит и хата. Судя по всему, россияне сейчас делают ставку на это. Что они могут жечь все свои резервы, потому что все равно война не на долго и они скоро нас дожмут. И относительно этого "скоро" есть разные точки зрения", - добавил Дикий.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз похвалил Путина, заявив, что российский диктатор "будет вести себя хорошо" и не откажется от мирного соглашения. Трамп отметил, что для Путина есть "психологический дедлайн" на то, чтобы согласиться прекратить огонь в Украине.

Между тем экономисты в колонке для The New York Times отмечают, что Трампу нужны "лучшие карты", чтобы заставить кремлевского правителя Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну против Украины. Они предлагают накладывать санкции на всех, кто участвует в продаже российских нефти и газа, в любой стране.

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