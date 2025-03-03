Военный обозреватель уверен, что Украина готовится к любому решению США относительно возможного прекращения оборонной помощи.

Украина должна быть готова к любому решению США относительно возможного прекращения оборонной помощи, отметил военный обозреватель Алексей Гетьман.

Так, в эфире Киев24 он выразил убеждение, что в политическом руководстве рассматривается вопрос что делать, если, например, администрация президента США Дональда Трампа решит приостановить или вовсе прекратить предоставление Украине такой помощи.

"Нам надо быть готовыми к любому решению... А ждать только того варианта, который нам нравится - это позиция, которую мы точно занимать не будем", - подчеркнул Гетьман.

Видео дня

По его словам, одной из важных составляющих американской помощи является передача разведданных.

"Когда поднимаются МиГи или летит баллистика, откуда мы это знаем? Мы это не видим, наши радиолокационные станции не видят МиГ, который поднялся где-то в Беларуси или на территории РФ. Это космическая разведка. Мы можем видеть ракету без спутниковой разведки только когда она вошла в зону поражения наших зенитно-ракетных комплексов. Это дальность до 150 км и все. Может как-то будем компенсировать", - сказал Гетьман.

Он выразил надежду, что в вопросе разведданных помощь смогут оказать европейские страны.

"Мы точно не знаем, сколько спутников есть у европейских партнеров. Есть информация, что десятки тысяч спутников летают на разных орбитах. У наших партнеров есть такие возможности. Насколько они мощные, насколько это может компенсировать - этого точно не знаем, потому что это то, что подпадает под гриф "секретно"", - отметил Гетьман.

Военная помощь США

Издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа сообщило, что в Белом Доме рассматривают возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине после неудачных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечалось, что это решение в случае, если будет принято, "будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, которые ожидают отправки в Украину".

В свою очередь The Wall Street Journal написал, что Россия просит остановить обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном.

Вас также могут заинтересовать новости: