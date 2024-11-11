Также Россия может осуществлять информационные атаки о договоренностях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным об украинских территориях.

Российская Федерация не будет останавливаться в осуществлении ночных атак ударными дронами для психологического давления на украинское население. Об этом в эфире Radio NV сообщил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

Храпчинский считает, что российский диктатор Владимир Путин не хочет сбавлять темп по нанесению воздушных ударов по территории Украины.

"Они изобрели такое изобретение дешевого использования ресурсов для того, чтобы наносить поражения по территории Украины, то есть, дальше терроризировать Украину", - сказал Храпчинский.

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Также он рассказал о российских беспилотниках неустановленного типа.

"Это моноплан, который внутри имеет напечатанный на 3D-принтере шар, который обернут фольгой для создания имитации пролета большого средства на радиолокационных системах. Это нагружает силы противовоздушной обороны Украины. Это создает большое количество целей, которые надо обнаружить и обезвредить, и отработать по ним средствами радиоэлектронной борьбы или непосредственно за счет кинетического уничтожения", - сказал Храпчинский.

Он отметил, что большинство ночных атак Россия осуществляет для психологического давления на украинское население, чтобы украинское общество было раздражено, имело усталость от недосыпания.

"Это главный инструмент Российской Федерации. Давайте вспомним доктрину Герасимова, которая обозначалась большим количеством психологических операций и информационных операций. Я бы отметил, что Россия сейчас будет больше применять такие инструменты давления на гражданское население и в очередной раз сейчас будут рассылаться информации, касающиеся каких-то договоренностей между Путиным и Трампом по отдаче каких-то территорий. Понятно, что со стороны нового правительства США могут рассматриваться некоторые уступки для Российской Федерации, но, надо понимать, что Украина сейчас находится на этапе поднятия своих возможностей производства оружия", - сказал Храпчинский.

Он допускает, что в следующем году Украина сможет отвечать дальнобойными ракетами.

Война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если сейчас международные партнеры не усилят существенно Украину на поле боя, то в следующем году Путин успеет усилить российскую армию настолько, что дипломатия будет отброшена навсегда.

Издание Associated Press пишет, что избранный президент США Дональд Трамп в первый день на посту планирует посадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне.

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