Российские оккупанты сосредоточат свои усилия на трех направлениях и Курщине.

Воевать в таком бешеном темпе, как было до этого, у россиян хватит ресурса до середины 2025 года. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Воевать тем темпом, который был до этого, у россиян есть ресурс до середины этого года. Это не значит, что они не смогут продолжать агрессию, но уже не смогут именно держать такую высокую планку с такими мясными штурмами, огромными потерями в пехоте, бронетехнике", - подчеркнул он.

Жмайло отметил, что где-то на третью неделю ноября 2024 года был пик активности россиян - они за сутки могли овладеть где-то до 30-35 кв.км украинской территории. По его словам, сейчас этот показатель, особенно с началом второй недели февраля, фактически упал в 10 раз.

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"Можем говорить, что россияне только точечно продвигаются и среднесуточная цифра - где-то в районе 3 кв.км", - добавил эксперт.

Жмайло отмечает, что враг будет и дальше давить. По его словам, ранее противник имел 6-7 приоритетных точек для наступления, но сейчас, даже в такой непростой ситуации, Силы обороны пробуют контратаковать, чтобы не давать врагу восстановиться.

"То есть вероятность, что россияне будут концентрироваться на трех точках - Покровское направление, Торецк, хотя они уже несколько раз заявляли о его захвате, а также это Купянско-Лиманское направление, где сейчас россияне расширяют свой плацдарм для того, чтобы угрожать нашему гарнизону непосредственно в Купянске", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что также приоритетом для оккупантов является вытеснение Сил обороны с территории РФ.

Жмайло отмечает, что россияне начали еще меньше использовать бронированную технику, а больше привлекают автомобильный транспорт. По его словам, прошедшая неделя отметилась рекордными потерями врага в автомобильной технике - более 800 единиц.

"И это при том, что россияне теряли в среднем 150-200 единиц автомобильной техники. Потому что небронированный транспорт не подходит для штурмовых действий", - сказал эксперт.

При этом Жмайло предупредил, что расслабляться однозначно рано, но наши Силы обороны хотя бы имеют время передохнуть и не быть в той мясорубке, которую создали россияне.

Силы армии РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны Украины оценили мобилизационный ресурс РФ. В ведомстве отметили, что армия России - в минусе, и ее спасают только иностранные наемники, а также солдаты КНДР.

Также издание The Times писало, что РФ отправляет граждан Индии погибать в Украину, предлагая несуществующую работу. По словам жены мужчины, который погиб на войне в Украине, его обманули, ведь он хотел поехать в Польшу, чтобы стать электриком.

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