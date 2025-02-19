В то же время двигаться дальше российские оккупанты вряд ли смогут, считает Денис Попоивч.

Наступление россиян на фронте, в частности на Покровском направлении, заметно затормозилось.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович. "ВСУ перешли к контратакам. В ближайшей перспективе говорить об окружении Покровска и тем более взятии этого города для россиян нет смысла. Сейчас нет сил у них. В ближайшей перспективе они могут попытаться продвинуться к границам Донецкой области с Днепропетровской. И записать это себе в политический плюс и не более. Поскольку для того, чтобы там наступать, придется перебрасывать войска", - сказал Попович.

В то же время эксперт добавил, что российские захватчики пока имеют определенные успехи в районе Курахово. Впрочем, по мнению обозревателя, в ближайшее время россияне могут сместить акцент на другое направление.

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"Оно для россиян будет больше на Краматорском направлении, под Купянском или на Курщине. Но под Покровском они затормозились", - добавил Попович.

Ситуация на фронте: важные новости

15 февраля оккупанты значительно увеличили количество атак на фронте. По данным Генштаба, в течение суток на передовой произошло 250 боевых столкновений с противником. Больше всего боестолкновений тогда произошло на Покровском направлении, а именно - 67.

Между тем в ВСУ рассказали о попытках наступления оккупантов в районе населенного пункта Великая Новоселка. Там отметили, что оккупанты пытались воспользоваться плохой погодой и пошли в атаку колоннами и "мясными штурмами". В ВСУ добавили, что враг был уничтожен еще на подступах к украинским позициям.

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