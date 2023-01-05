С 2014 года оккупанты объявляли на Донбассе сотни прекращений огня, которые длились считанные часы, а то и минуты.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что анонсированное президентом РФ Владимиром Путиным "рождественское перемирие" является очередной провокацией.

Как он отметил в своем Telegram-канале, с 2014 на временно оккупированной части Луганской и Донецкой областей оккупанты объявляли сотни перемирий. При этом ни одно из них не длилось дольше считанных часов или даже минут.

"Перемирие от россиян – это ловушка, многоуровневая. За счет перемирия они намерены осуществить в передовой зоне перегруппировку и передислокацию подразделений. Создать минимум суточный накопительный запас БК. Реализовать ряд кровавых провокаций с обвинениями ВСУ в нарушении перемирия", – объяснил эксперт.

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По словам Коваленко, это классический сценарий от российских оккупантов, который годами применялся в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что "вестись на любые миротворческие призывы убийц, насильников и мародеров – глупо".

"Тем более, что украинской стороне от этого перемирия будет только больше вреда, чем пользы. На мой взгляд, самое правильное решение – официально отказаться от соблюдения перемирия и продолжать освобождать свою землю", – добавил он.

Предложение РФ о перемирии на Рождество

Утром 5 января 2023 года глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал установить временное перемирие на Рождество. Свой призыв он обосновал необходимостью предоставить верующим возможность посетить церковные службы в Рождественский сочельник и в день Рождества.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что это просто способ загнать Украину в ловушку. Он напомнил, что РПЦ и лично патриарх Кирилл публично призвали к геноциду украинцев, а идея перемирия на Рождество – ловушка и элемент пропаганды.

Позже российский диктатор Владимир Путин официально отдал министру обороны РФ Сергею Шойгу приказ о введении перемирия. В Минобороны РФ уже дали соответствующее указание.

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