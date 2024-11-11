По словам эксперта, Россия старается не использовать дорогие ракеты, ведь понимает, что они ей могут понадобиться в случае Третьей мировой войны.

РФ начинает экономить на войне против Украины. Российские захватчики увеличили использование ударных беспилотников "Шахед" и его дешевые аналоги, а также ракет Х-69. Об этом заявил эксперт по авиации, заместитель Генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире YouTube-канала РБК-Украина.

"Возможности запускать крылатые ракеты у них есть, но они используют "Шахеды", создают имитационные цели, чтобы нагрузить наши силы ПВО. О чем это говорит? О том, что Россия начинает экономить на войне", - подчеркнул он.

По словам эксперта, российские захватчики активно применяют и ракеты Х-69. Это означает, что РФ понимает, что использовать стратегические бомбардировщики с привлечением ракет, которые могут лететь на 4 тысячи километров, является дорогим ресурсом.

"Тем более что он нужен для РФ в случае, если на самом деле будет Третья мировая, когда надо будет бить по США, по Европе, по "центрам принятия решений", как они любят говорить. Поэтому надо понять, что РФ пытается сейчас сэкономить и поэтому мы видим увеличение ударных дронов типа "Шахед", аналогов - герберов, или вообще непонятных беспилотников из фанеры", - подчеркнул Храпчинский.

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Иван Тимочко заявил, что сейчас на Покровском направлении, включая и Кураховское, находится 60-70 тысяч российских военных. По его словам, для Путина это направление важно не только с военной точки зрения, но и с политической.

В свою очередь народный депутат Роман Костенко считает, что в случае приостановления войны, Россия через некоторое время может возобновить боевые действия.

"Это факт. Посмотрите на Чечню. Посмотрите на Грузию и других, где Россия, когда не может выполнить с первого раза свои задачи, перегруппировывается, усиливается и достигает потом своих целей", - подчеркнул политик.

Вас также могут заинтересовать новости: