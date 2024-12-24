Сейчас у россиян нет ресурса для захвата крупных городов.

Россияне пытаются не штурмовать крупные города, а обходить их и перерезать пути снабжения.

Об этом рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV. По его словам, за исключением Бахмута, враг пытался использовать эту тактику в большинстве крупных городов, которые ему удалось захватить.

"У нас огромная линия фронта - почти 1700 км. Они делают все, чтобы растянуть эту линию фронта. И как результат - мы держим оборону в городах, населенных пунктах. Между ними у нас есть оборона, которая находится в лесах и посадках. Но если смотреть на Донбасс, то там очень мало этих лесов. И поэтому получается так, что у нас есть населенные пункты, между ними у нас относительно мало защитников. И враг щупает, ищет эти слабые точки", - сказал эксперт.

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В частности, говорит Нарожный, сейчас россияне не могут захватить Курахово. Именно поэтому они пытаются окружить его с флангов. Такую же тактику они используют неподалеку Покровска и Большой Новоселки.

"У врага также проблема с личным составом. Чтобы захватить какой-то большой город - Константиновку, надо в этом городе оставить огромное количество бойцов позади. Проводить полицейскую операцию, фильтрацию, удерживать этот населенный пункт. А у них людей не хватает. Именно поэтому они сейчас в крупные города стараются не заходить, а окружать или просто банально уничтожать артиллерией и авиацией", - отметил Нарожный.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики из Института изучения войны сообщили об изменении тактики РФ на фронте. По их данным, враг, возможно, получил приказ продвигаться через открытые поля и небольшие населенные пункты вместо захвата городов.

Между тем, по данным DeepState, враг продолжает продвигаться в Донецкой области. Так, захватчики оккупировали населенные пункты Макаровка, Сухие Ялы и Зеленовка в Донецкой области. Также они имели продвижение и в других районах.

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