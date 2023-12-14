Украина сталкивается с сокращением запасов боеприпасов, бойцов и поддержки Запада.

Поскольку западная поддержка Киева ослабевает, а Конгресс США задерживает срочно необходимую помощь, шансы президента России Владимира Путина в его войне против Украины увеличиваются. Об этом в своей статье пишут обозреватели The New York Times Пол Зонне и Эндрю Крамер.

Отмечается, что Украина сталкивается с сокращением запасов боеприпасов, бойцов и поддержки Запада.

"Контрнаступление, начатое полгода назад, провалилось. Москва, в свое время погрязшая во взаимных обвинениях из-за катастрофического вторжения, празднует свою способность поддерживать длительную войну", - пишут авторы.

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По их мнению, война в Украине достигла критического момента, поскольку месяцы жестоких боев сделали Москву более уверенной, а Киев – неуверенным в своих перспективах.

По словам авторов, соответствующая динамика была ощутимой на прошлой неделе, когда Путин объявил о планах вновь баллотироваться на пост президента РФ, "попивая шампанское и хвастаясь растущими достижениями российской армии", и заявил, что у Украины нет будущего, поскольку она зависит от внешней помощи.

"Такая самоуверенность контрастировала с ощущением безотлагательности во время поездки в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который давил на Конгресс, чтобы тот принял законопроект о расходах, предусматривавший дополнительные 50 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Выступая в Белом доме вместе с господином Зеленским, президент Байден сказал, что неспособность законодателей одобрить пакет "сделает Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", - напоминают авторы.

По их мнению, сообщения из Москвы и Вашингтона проиллюстрировали растущее давление на Украину, когда она переходит к оборонительной позиции и "готовится к суровой зиме российских ударов и нехватке энергии". При этом Киев пытается сохранить поддержку своего важнейшего спонсора, Соединенных Штатов, страны, которая сейчас занята другой войной в Газе и президентской кампанией 2024 года.

"Над перспективами Киева нависает возможное возвращение на должность ... президента Дональда Трампа, давнего недоброжелателя Украины и восхвалителя господина Путина, которому в 2019 году был объявлен импичмент за отказ в военной помощи и давление на господина Зеленского с целью расследования в отношении господина Байдена и других демократов", - говорится в материале.

Помощь Запада Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ждет Украину без помощи от Запада. По его словам, в случае прекращения поступления западной военной помощи Киеву придется воевать так же, как это было в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Также УНИАН сообщал, что президент США Джо Байден объявил о выделении новой помощи Украине на 200 миллионов долларов. Он призвал Конгресс США выступить на стороне Украины и проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на рождественские и новогодние праздники.

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