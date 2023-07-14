Более масштабные события могут происходить после выхода на вторую линию обороны врага, говорит Коваленко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что масштабное контрнаступление может начаться после того, как украинские военные выйдут на вторую линию обороны противника. Он подчеркнул, что все зависит не только от поставок вооружения, потому что танки и ракеты не решат всех проблем.

"Как танк может помочь продвижению по минному полю, если он не имеет соответствующих инженерных средств? Или как может помочь ракета нам продвигаться по тому же самому минному полю, если она уничтожает в глубоком тылу склад с горюче-смазочными материалами?" – заявил он в интервью ТСН.

Эксперт отметил, что хотя и уменьшится объем поставок топлива, но мин на территории, по которой должна пройти пехота, меньше не станет. По словам Коваленко, в заминировании почти всего, "что можно было заминировать в Запорожской области и не только там" и заключаются сложности. Однако после прохождения полосы обеспечения, максимально заминированной оккупантами, наши воины выйдут на вторую линию обороны противника, которая является основной.

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"Там уже будет другая проблема. Кроме мин, фугасов и окопов, будет еще большое количество артиллерии, ББМ, танков и другой техники. Логично, что именно во второй линии обороны мы начнем задействовать наши основные ударные группировки. Именно там могут происходить более масштабные события", – добавил Коваленко.

При этом обозреватель подчеркнул, что не надо торопить продвижение украинских защитников. Операции проводятся с учетом того, что жизнь военных является наивысшей ценностью. Чтобы все было сделано качественно, необходимо подождать.

Война в Украине: актуальные новости с передовой

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. К югу от Бахмута воины Сил обороны продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах. В то же время на севере от города враг пытался вернуть утраченные позиции, но успеха не имел.

Успехи есть и на Таврическом направлении. Там украинские воины ликвидировали почти две роты российских оккупантов. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, также было уничтожено 22 единицы вражеской техники.

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