У нас есть возможности и время для того, чтобы объединить усилия с Францией, с Европой и увеличить внутренние возможности производства.

Украина действительно существенно зависима от наземных систем противовоздушной обороны США, но у нас есть три месяца, чтобы подготовиться к остановке поставок ракет для Patriot и преодолеть все угрозы. Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

"На самом деле зависимы от наземных систем противовоздушной обороны, существенно зависимы и от Европы, и от США, потому что мы не производим системы, если мы говорим о классических системах для перехвата баллистических или крылатых ракет. У нас есть определенные наработки по перехвату и защите против дроновых атак. Но, тем не менее, мы все равно существенно зависимы от имеющегося вооружения для того, чтобы защитить себя от крылатых и баллистических ракет", - сказал он.

По словам Храпчинского, у Украины есть три месяца для того, чтобы найти пути для наполнения своих сил ПВО. Это может быть за счет, например, каких-то европейских разработок, возможно, SAMP/T.

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"На этот год у Франции стоит задача получить на вооружение около 5-6 систем SAMP/T. То есть они могли бы их передать Украине и наладить производство ракет для них", - пояснил авиаэксперт.

Он подчеркнул, что главная задача сейчас - не паниковать, враг использует сейчас большое количество дронов, а крылатые ракеты мы можем перехватывать с имеющимися средствами, даже за счет переносных ракетных комплексов.

"Давайте вспомним, что Великобритания передает нам сейчас определенные ракеты для переносных и мобильных зенитных комплексов. Дополнительно передает возможность изготовления этих ракет. Компания, которая производит ракеты для ПВО, заявила о желании зайти на рынок Украины и начать строить ракеты для систем NASAMS. Дополнительно, есть Rheinmetall, у них тоже есть определенные возможности, чтобы помочь с противовоздушной защитой... У нас есть возможности и время для того, чтобы объединить усилия с Францией, с Европой и увеличить внутренние возможности производства", - пояснил Храпчинский.

Прекращение помощи от США

Как сообщал УНИАН, военный аналитик Михаил Самусь заявил, что прекращение поставок нам ПВО и всего, что с этим связано, - это действительно опасно и может иметь катастрофические последствия. Он убежден, что это повлечет проблемы для защиты наших городов и прежде всего гражданского населения.

Как писало WSJ, влияние остановки помощи сначала будет ограниченным, но со временем обрушится на Украину "каскадом" и лишит украинцев эффективного оружия на фронте, среди которых, гаубиц M777 и БМП Bradley.

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