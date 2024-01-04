Олег Жданов отметил, что у оккупантов проблемы с личным составом.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса об угрозе нового масштабного наступления Российской Федерации. Он отметил, что сейчас у Москвы нет возможности лишнюю бригаду привлечь со своей территории.

"Мы сегодня видим, что у Российской Федерации нет возможности лишнюю бригаду привлечь со своей территории, а не то что сформировать за одну-три недели наступательную группировку. Ее численность должна быть по крайней мере в два раза больше, чем входившая с территории Беларуси. То есть около 150-200 тысяч человек. С тяжелой техникой и вооружением. Это просто нереальные заявления", – рассказал Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua.

При этом он отметил, что российские войска в районе Черниговской, Сумской и Харьковской областей в Украине уже посчитали, но главной проблемой являются обстрелы и ДРГ. По словам эксперта, российским генералам приходится "креативить" из-за нехватки личного состава.

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"Российский генерал Теплинский, руководитель группы войск "Днепр" на Херсонском направлении, придумывает креатив. Он собирает дезертиров и отказников от участия в боевых действиях на Херсонское направление. Потому что ему не хватает резерва, нечем пополнять личный состав в тех частях, которыми он командует", - сообщил Жданов.

В то же врем он указал, что нападение России на Черниговскую и Киевскую области открыло бы второй фронт и для Украины это была бы катастрофа.

"Для того чтобы это делать, нужно иметь где-то 150-200 тысяч человек для группировки с полным техническим оснащением и вооружением. И соответственно запасы боеприпасов. В этом случае РФ нужно не только полностью перейти на военные рельсы, нужно еще и объявить всеобщую мобилизацию", - объяснил эксперт.

Также он считает, что такой сценарий возможен, если Украина пойдет на переговоры и даст России три-пять лет оперативной паузы.

Новое наступления России - что известно

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев оценил готовность РФ пойти в наступление в Ровенской области. По его словам, никто не может предсказать события будущего, но защитники Украины готовятся к худшему варианту развития войны.

В свою очередь глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что Россия может оперативно собрать войска на границе, чтобы повторить наступление на Черниговскую область.

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