Он считает, что следующий удар может быть менее массированным.

Российские оккупанты сегодня, на Рождество Христово, нанесли по Украине массированный комбинированный удар. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что следующая подобная атака произойдет в канун Нового года.

"Совершенно не сомневался в том, что на Рождество российские оккупанты осуществят очередной акт террора...", - написал Коваленко в Telegram-канале.

Он отмечает, что 25 декабря оккупационная армия применила комбинированную тактику, в ходе которой использовала несколько типов ракет. Этим пускам предшествовал налет дронов-камикадзе. Задача беспилотников заключалась, в основном, в рассредоточении и истощении средств ПВО, что должно было повысить эффективность ракетной компоненты.

Видео дня

Аналитик обращает внимание, что эпицентрами ударов стали Харьков, Днепр, а так же центральные области Украины и Ивано-Франковская область.

"Значительная часть результативных ударов пришлась по городам и областям, в которых нет возможности перехватывать ракеты сложной траектории полета. В первую очередь речь идет о Харькове. Удары направлены на объекты энергосистемы – ТЭЦ, котельные, подстанции и т. д. То есть, оккупанты не изменили своей основной задаче – террору гражданского населения посредством лишения их света и тепла", — подчеркивает обозреватель.

При этом Коваленко предполагает, что следующий массированный удар агрессор нанесет в канун Нового года или непосредственно в праздничную ночь.

"Следующий удар, менее массированный, нежели нынешний, но аналогичный многочисленной комбинированной компонентой, может быть осуществлен накануне и непосредственно на Новый год. Необходимый для этого ресурс у них имеется, а сроки вполне позволяют подготовить очередной акт террора в течение недели. Хотя, в этом промежутке не исключено применение ограниченных БК в рамках доразведывательной деятельности РОВ", — констатирует Коваленко.

Атака России по Украине на Рождество

25 декабря российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами. Противник атаковал объекты энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. В результате атаки есть поражения.

В целом войска Воздушных Сил ВС Украины обнаружили и осуществили сопровождение 184 воздушных целей противника. В их числе - 2 баллистические ракеты KN-23, 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 12 крылатых ракет "Калибр", 50 крылатых ракет Х-101/Х-55, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, 106 ударных БпЛА "Shahed". По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 113 воздушных целей.

Вас также могут заинтересовать новости: