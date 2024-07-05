По словам профессора, пока неизвестно, хочет ли завершения войны сам Путин.

Война России против Украины может приближаться к завершению, ведь "большие игроки" в мире намерены ее закончить. Об этом заявил историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.

"Сейчас все чаще появляются сценарии завершения войны, которые предполагают потерю территорий Украиной. И само появление такого количества сценариев говорит, что, возможно, война приближается к концу, потому что есть заинтересованность крупных игроков ее закончить", - отметил он.

По его словам, главным вопросом является то, хочет ли эту войну закончить российский диктатор Владимир Путин. Однако пока ответа на него нет.

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"Но я предполагаю, что идет игра на повышение ставок", - считает Грицак.

Окончание войны в Украине - прогнозы экспертов

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен дал свой прогноз относительно войны в Украине. По его словам, следующий год должен стать решающим.

"Я боюсь, что война будет продолжаться еще долгое время. План Путина "А" - завоевать всю Украину за несколько дней - провалился. Его план Б - это замороженный конфликт и российская оккупация восточной Украины в надежде, что Запад ослабнет и сдастся", - объяснил Расмуссен.

В свою очередь бывший командующий контингентом американского евроатлантического контингента на Европейском континенте, генерал Уэсли Кларк отметил, что война в Украине закончится тогда, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не сможет победить и удерживать временно оккупированные территории.

"Если бы у Путина была светлая голова и он понимал бы расклад 21 века, Украина и Россия могли бы быть партнерами уже сегодня. Вместо этого он выбрал ложный путь, основанный на фальшивой истории и привлекательности российского империализма, которому нет места в 21-м веке", - объяснил эксперт.

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