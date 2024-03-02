По словам Леона Панетты, если не остановить Путина в Украине, он продолжит свою агрессию не только против Грузии, но и против других стран-членов НАТО.

Нет сомнений в том, что если президент России Владимир Путин добьется успеха в Украине, следующей мишенью станет Грузия. Об этом в интервью Голосу Америки сказал бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта.

По его словам, если не остановить Путина в Украине, он продолжит свою агрессию не только против Грузии, но и против других стран-членов НАТО, которые граничат с Россией.

"Поэтому абсолютно важно, чтобы США попытались работать с Грузией для обеспечения ее безопасности", - сказал Панетта.

Он отметил, что главная цель Путина - подорвать демократию в США, а также подорвать демократию в других странах.

"Это его главная цель и очевидно, что для защиты нашей национальной безопасности мы должны сделать так, чтобы Путину не удалось осуществить свои намерения", - заявил Панетта.

Война в Украине - последние новости

В ВСУ подтвердили, что сбили еще один российский истребитель Су-34. Бомбардировщик атаковали зенитными ракетами.

По данным Генштаба ВСУ, кроме этого боевая авиация атаковала 8 районов сосредоточения сил оккупантов.

Также УНИАН сообщал, что в Одессе под завалами нашли тела матери с младенцем.

До этого в пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что из-под завалов дома спасатели достали тело мужчины 1969 г. р.

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