Это не мешает украинцам поражать цели в РФ, но они должны делать это сами, отметил Гили.

Министр обороны Великобритании Джо Гили заявил, что его страна не будет помогать Украине поражать цели на территории России. Он заявил, что украинцам не запрещают этого делать, но нанести удары они должны сами, сообщает The Guardian.

Гили не исключил принятия просьбы президента Украины использовать ракеты британского производства для ударов по российской территории, но добавил, что Британия не будет причастна к таким атакам.

"Мы предоставляем Украине оружие для защиты их суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России, но это должны делать украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и в рамках международного гуманитарного права", - подчеркнул он. Видео дня

Издание также напомнило, что ранее новый премьер-министр Британии Кир Стармер заявлял, что Украина сможет использовать ракеты Storm Shadow против целей в России, но только для "оборонительных" целей.

"Это предназначено для оборонительных целей, но Украина сама решает, как развернуть его для своей обороны", - сказал он.

Удары по России - последние новости

Как ранее писал УНИАН, в РФ горел завод-производитель "Тюльпанов" и "Мсты". Россияне умалчивают истинные масштабы пожара, но очевидцы говорят, что огонь охватил площадь в более 400 "квадратов".

Кроме того, 15 июля дроны атаковали мыс Фиолент в Севастополе. Под ударом беспилотников оказался ЗРК С-400, а местные слышали 8 взрывов.

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