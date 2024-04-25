Враг использует для обстрелов Украины мобильные платформы в Крыму.

Россия компенсирует отсутствие носителей крылатых ракет в акватории Черного моря наличием мобильных платформ непосредственного в Крыму. Об этом спикер Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона.

По его словам, поэтому оккупанты вынуждены проводить разведку.

"Усилили они ее достаточно сильно, именно воздушную компонентную. Сегодня в небе можно увидеть, как говорят специалисты, "зоопарк", потому что только дронов можно насчитать 5 единиц - "ZALA", "SuperCam", "Орлан-10", "Mohajer" иранского производства, российский "Форпост", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что самолеты также постоянно присутствуют в воздухе - "МиГи", "Тушки", "АНы", "Бе122, которые уже старые и россияне хотели их списать.

"То есть патрулируют акваторию, ведут разведку", - подчеркнул Плетенчук.

Спикер отметил, что в небе большое количество БпЛА противника, которые Силы обороны постоянно уничтожают. Он отметил, что для врага это расходный материал.

Плетенчук также напомнил, что вчерашняя атака России по Одесской области стоила противнику "десятки миллионов долларов" и все это делалось для того, чтобы "попасть по базе хранения техники, которая уже фактически вышла из строя".

При этом добавил, что враг постоянно выискивает объекты для нанесения огневого поражения.

"Наносят они его с временно оккупированного Крыма. Надеемся, что эта ситуация скоро изменится", - заявил Плетенчук.

Он заверил, что с поступлением в Украину помощи от США, врагу будет сложнее атаковать из Крыма.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 апреля, российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, который, предположительно, стоил Кремлю $10 млн. Прилет произошел по месту хранения старой автомобильной техники.

По данным Силах обороны юга Украины, РФ пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу и ударила по местам хранения старой техники, где не было военных и обошлось без жертв.

Что войдет в пакет помощи от США

Как известно, в пакете помощи от США, закон о предоставлении которой Украине был подписан вчера президентом Байденом, есть ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, которые могут бить по военным объектам в Крыму.

Издание Reuters писало, что эти ракеты были включены еще и в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил ранее - 12 марта.

Также отмечается, что США в последние недели тайно поставляли Украине ракеты ATACMS для борьбы с российскими захватчиками. На прошлой неделе украинская армия впервые применила их. Ракеты были впервые применены 17 апреля, ими били по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от украинской линии фронта.

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