В частности, такие информационные вбросы в СМИ делаются для того, чтобы заставить Украину согласиться на сохранение за россиянами украинских оккупированных территорий.

Сейчас в различных изданиях появляются информационные вбросы, чтобы склонить Украину к "мягкой капитуляции". Об этом военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий сказал в интервью для "Новинарни".

В частности, аналитик прокомментировал публикации в иностранной прессе, что якобы хотят склонить к замораживанию войны, но не вдоль линии действующего фронта, а чуть ли не по Днепру.

"Это не нонсенс.... По Днепру - это вброс для того, чтобы после этого заморозка по нынешней линии показалась нормальной и приемлемой", - подчеркнул Дикий.

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В то же время, он убежден, что у такого сценария нет перспектив.

"Но честно говоря, не светит. Нас действительно пробуют к этому склонить. На западе такая тенденция есть, и кстати, до Курской операции эта тенденция преобладала. Это тоже к вопросу - надо нам было заходить на Курщину или нет? Сейчас она не преобладает. Сейчас она снова появилась. Полтора месяца ее вообще не было. Но, до Курской операции это была вообще доминирующая тенденция, нас почти уже нагибали", - сказал Дикий.

При этом, он отметил, что есть один нюанс, из-за которого даже не стоит тратить время на подобное обсуждение.

"Они могут десять раз нагибать нас. Они могут в какой-то момент нагнуть нас. Только они Путина не нагнули. В этой конструкции не хватает Путина. Вот кто им сказал, что Путин собирается замораживать конфликт по какому-то компромиссному варианту? С чего они это взяли?", - заявил Дикий.

Аналитик считает, что российский диктатор Владимир Путин недавно продемонстрировал свое отношение тем, что отказался говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем. Дикий объясняет, что у россиян четко меняется позиция в зависимости от того, являются ли они сильными, или слабыми в этот момент.

"Тогда Путин чувствовал свою слабость. Тогда Путин чувствовал, что может быть плохо. Им очень нужна была пауза. Именно пауза, не более того... Никто никогда не собирался с нами идти на какой-то длительный и даже очень компромиссный мир. Но, Путину была нужна пауза для заморозки для того, чтобы накопить ресурсы, и чтобы не произошло краха их армии. Сейчас он чувствует себя совершенно по-другому. Сейчас он считает, что крах сначала будет в нашей армии. Он видит, что у него ресурсов примерно на год. Но он считает, что у нас их максимум на полгода", - отметил Дикий.

В этой связи, аналитик сказал, что россияне сейчас себя чувствуют на коне. Кроме того, россияне ждут, чтобы в США выборы президента выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Как отметил Дикий, Путин считает, что уже дожимает Украину и что "нам осталось не долго".

"И соответственно, в такой ситуации он ни на какие компромиссы не пойдет. В этой ситуации, единственные переговоры, о которых говорил бы он, это а-ля Стамбульские соглашения", - сказал Дикий и добавил, что речь идет о требовании признания оккупированных территорий российскими, о демилитаризации и разоружении армии Украины, о гарантии не вступления в НАТО и в Евросоюз.

Дикий отметил, что на такие условия Украина не готова согласиться. В то же время, по его мнению, на Западе говорят о много более мягких вариантах капитуляции Украины. При этом, аналитик считает, что просто начало переговоров о вступлении в НАТО - это будет второй Будапештский договор.

"Они начнут с нами переговоры, а после этого какой-то один Орбан заблокирует это вступление, потому что в НАТО все решения принимаются консенсусом - они развернут руками и скажут: что мы можем сделать, у нас такой устав", - подчеркнул Дикий.

Он надеется, что Украина уже прошла то время, когда велась на такие "дешевые разводки".

"Заморозка" войны в Украине

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу сказал, что "замораживание войны, при котором оккупированные территории Украины останутся под контролем России, станет для Украины "мягкой капитуляцией".

При таком сценарии, Москва будет считать себя победительницей в войне, а в самом Кремле не произойдет изменений.

В то же время командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский считает, что для Украины "заморозка" войны была бы стратегическим выигрышем.

"Сколько тому Путлеру лет - 72? Хорошо, 10 лет подождем и поготуемся", - отметил он.

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