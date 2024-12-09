Оно никогда так не работало: Дикий о целях РФ до 20 января

Цель россиян остается неизменной - оккупация всей украинской территории, говорит Дикий.

Россия не имеет конкретных стратегических целей на поле боя до момента инаугурации Дональда Трампа.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Оно никогда так не работало. Они (западные аналитики, - УНИАН) живут в своем вымышленном мире, в котором существуют какие-то конкретные дедлайны и локальные задачи. Сейчас пошла определенная эпидемия - магия 20 января. Теперь все, что не происходит, пытаются подвязать под 20 января. Потому что в этот день Трамп зайдет в Белый дом, и? Для России 20 января ничего глобально не меняется. Возможно начнет меняться. Но в их пользу, не в нашу. Ведь первое, что планирует сделать новоизбранный президент Трамп - это выдать россиянам очень щедрое предложение за наш с вами счет", - пояснил Дикий.

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Он добавил, что политические процессы вокруг окончания войны могут длиться долгое время. А задача россиян в этот период будет неизменна - оккупация всей украинской территории.

"Мне так нравится эта западная логика. Они почему-то уверены, что Путин так и мечтает начать переговоры с Трампом. И вот его армия до 20 января должна что-то захватить, чтобы обеспечить какую-то позицию на этих переговорах... Для российской армии 20 января не является никаким дедлайном. Для них 20 января - это обычный день в календаре, в который у них стоит очередная задача - убить как можно больше украинцев и захватить максимальное количество территорий", - добавил Дикий.

По его словам, ровно такая же задача стоит у россиян и на 19 и на 21 января. Ведь стратегическая цель России за почти три года полномасштабной войны не изменилась.

"Это полная оккупация Украины. У россиян не менялась их тактическая цель - уничтожить максимальное количество наших вооруженных сил, занимать территории по мере возможности и, в идеале, наш фронт не подвинуть к каким-то админграницам. А подвинуть которого настолько, насколько удастся. Удастся до админграниц - ну такое. Удастся до Днепра - уже лучше. Удастся до Збруча - тогда вообще все в шоколаде. Вот такая у них стоит задача", - отметил Дикий.

Цели РФ до 20 января: о чем идет речь

Ранее ряд западных СМИ рассказал о попытках РФ захватить как можно больше территорий до момента инаугурации Трампа на посту президента США. В частности журналисты Forbes заявляли, что Путин поставил "дедлайн" для вытеснения украинских сил из Курской области именно до 20 января.

Похожее мнение высказывают и в Украине. В частности, военнослужащий Кирилл Сазонов говорил, что россияне активно работают над этой задачей в Курской области.

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