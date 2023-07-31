Атакующие действия врага возможны только на Донбассе.

У российской армии на сегодняшний день нет достаточных сил и средств, чтобы перейти в широкомасштабное наступление. Теоретически атакующие действия россиян возможны только на Луганском и Донецком направлениях.

"Достаточных средств, чтобы перейти в широкомасштабное наступление, у россиян просто нет. И направлений как таковых нет. Потому чисто исходя из линии фронта и естественных преград, у россиян нет как такового направления, по которому бы они могли реально наступать", - заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала, комментируя информацию, что к концу лета враг готовит "большое наступление".

Что касается наступательных действий оккупантов в районе Купянска, Свитан отметил, что особых перспектив у противника там нет.

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"Направление в районе Луганска ограничено реками Оскол и Северский Донец. Там 100-120 тысяч есть, они связаны в боях, соотношение сил и средств понятно. Мы их там удерживаем, но они продолжают наступать и продвигаться, но само направление не критично", - сказал он.

Вместе с тем эксперт выразил беспокойство по поводу большого количества вражеских войск в районе Мариуполя, в том числе танковых.

"Уровень между Волновахой и Мариуполем, между Донецком и Мариуполем. Там достаточно серьезная группировка войск, которая может использоваться для наступательных действий, хотя скорее всего она будет использоваться, чтобы как-то блокировать наше наступление в сторону Азовского побережья из-под Угледара. Это боевые подразделения, которые могут ударить нам во фланг, когда мы будем двигаться на Азовское побережье", - сказал он.

Возможное новое наступение россиян - что известно

Американский Институт изучения войны в своем отчете от 30 июля указал, что РФ до конца лета 2023 года планировала провести большое наступление на фронте. По словам аналитиков, последние несколько дней оккупанты пытались продолжать наступать по линии Сватово-Кременная, но безуспешно.

Полковник ВСУ Сергей Череватый отметил также, что на линии Сватово-Кременная зафиксировано не менее семи боевых столкновений за 30 июля и связано это с попыткой России перехватить инициативу на поле боя.

При этом, он отметил, что для проведения этой операции россияне отправили значительное количество плохо подготовленных оккупантов на фронт. В большей степени они опираются на пехотные и воздушно-десантные соединения и подразделения, а также военизированные роты, такие как "Ветераны" и "Тигр", и неопределенные чеченские "Ахматы".

Как убеждены аналитики, атаки россиян успехов им не принесут.

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