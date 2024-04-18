Глава ГУР отметил, что очень уважает личность Трампа.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну РФ против Украины за 24 часа. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов оценил, возможно ли это.

"Я очень уважаю личность Трампа. В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался", – рассказал он в интервью The Washington Post.

Однако, говоря об обещании Трампа завершить войну за 24 часа, Буданов подчеркнул, что "даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день".

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Позиция Трампа по Украине

Люди, которые работали с Дональдом Трампом, утверждают, что его взгляды в вопросе войны в Украине совпадают с позицией российского диктатора Владимира Путина. Бывшая советница Трампа Фиона Хилл говорит, что во времена президентства тот выражал стойкое убеждение, что Украина должна быть частью России.

Ранее в СМИ со ссылкой на окружение Трампа писали, что его план по прекращению войны в Украине заключается в том, чтобы заставить Украину уступить территории в пользу РФ. При этом некоторые соратники Трампа пытались отговорить его от такого плана.

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