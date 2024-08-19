По прогнозам Евгения Сасько, враг подтянет резервы и будет пытаться вытеснить ВСУ с территории РФ.

Курская операция на территории России - это удачный ход, который не ожидало командование врага. Об этом в эфире Радио NV сказал полковник запаса, бывший заместитель командующего Сил специальных операций Евгений Сасько.

Отвечая на вопрос, не целесообразнее ли было бросить силы на защиту Покровского направления, чем проводить операцию в РФ, он отметил, что на Покровском направлении противник давит позиционно.

"Идут по 3-10 человек в непрерывные "мясные" штурмы, враг кладет людей в "лучших" традициях советской армии", - сказал Сасько. Видео дня

По его словам, на Курщине ВСУ продемонстрировали маневренную войну, "оперативную гибкость, скорость и глубину продвижения". При этом военный подчеркнул, что на Курщине Вооруженные силы Украины уже прошли больше, чем российская армия в сторону Покровска за 6 месяцев.

"В любом случае это попытка перехватить инициативу и перенести войну на территорию РФ. Это то, чего не ожидало командование врага", - подчеркнул Сасько.

Он отметил, что для России сейчас нужны какие-то небольшие успехи, как Покровск, поэтому противник будет продолжать штурмы на Покровском направлении, где очень трудно противостоять "мясным" штурмам, сбросу большого количества КАБов, большому количеству обстрелов.

"Враг будет бросать все резервы, потому что это для них последний рывок - им надо дойти до Покровска, чтобы показать, что у них есть определенные достижения", - подчеркнул он.

Сасько считает, что Курская операция - это удачный ход. По его словам, не целесообразно было в рамках позиционной войны применять на Покровском направлении те силы, которые были направлены в Курскую область. Он считает, что РФ не выдержит постоянного ползучего наступления.

"Им надо дойти до определенных рубежей - на данном этапе они поставили для себя Покровск", - добавил он.

При этом, по прогнозам Сасько, враг подтянет резервы и будет пытаться вытеснить ВСУ с территории РФ.

Курская операция ВСУ - последние новости

Курская операция не остановила продвижение РФ к Покровску. Об этом пишет The Washington Post. По данным издания, успехи, о которых Украина объявила в своем двухнедельном вторжении в Россию, не остановили постоянное продвижение московских войск на Донбассе, угрожая ключевому логистическому центру в городе Покровск.

Вместе с тем ВСУ расширили плацдарм, приблизившись к реке Сейм в Курской области РФ- до нее осталось еще 5 километров.

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