Под артиллерийским огнем оккупантов оказались более 140 населенных пунктов

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетных и авиационных ударов, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что всего враг нанес восемь ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, учебное заведение, другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив четыре ударных БпЛА типа Shahed-136/131.Силами и средствами противовоздушной обороны Украины два вражеских дрона уничтожены.

Видео дня

Авиационным ударам подверглись: улица, Середина Буда Сумской области; большой Бурлик, Колодезное, Кисловка, Синьковка Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Нью-Йорк, Очеретино, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Белогорье, Работино Запорожской области; Крынки, Берислав, Новоберислав, Саблюковка, Качкаровка, Миловое, Красный маяк, дорожное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по пяти артиллерийским средствам, складу боеприпасов и четырем средствам противовоздушной обороны противника.

Ситуация на фронте по состоянию на 1 февраля - главные новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные безостановочно защищают Украину от российского нашествия. На протяжении за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупацнты атаковали Харьков дронами. В городе прогремело по меньшей мере четыре взрыва. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что оккупанты ударили двумя авиабомбами по больнице в большом Бурлуке.

Вас также могут заинтересовать новости: