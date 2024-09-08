Официального подтверждения этой информации нет.

Часть украинских военных попала в окружение в Донецкой области..

Такое заявление сделал боец батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов, который является автором телеграм-канала "Говорят Снайпер". По его словам, среди защитников есть много раненых.

"Между Лисовкой и Желанное Первое ситуация крайне х**вая. Часть наших ребят попали в окружение, надеюсь их как-то вытащат, потому что многие из них 300", – говорится в сообщении. Видео дня

Официального подтверждения этой информации нет.

Война в Украине: ситуация на фронте

Завершился 927-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Наши защитники продолжают отражать попытки вражеских подразделений продвинуться в глубину украинской территории.

С начала суток, 7 сентября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 168 боевых столкновений с противником, сообщил Генштаб ВСУ. Половина атак пришлась на Покровское и Кураховское направления. Там зафиксировано 44 и 42 штурма соответственно.

Между тем проект DeepState сообщил, что враг оккупировал Невельское и продвинулся в Красногоровке Донецкой области.

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