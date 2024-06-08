Из-за интенсивных обстрелов вывезти тела убитых с передовой просто нереально.

На фронте бойцам Сил обороны часто приходится сидеть в окопах и блиндажах с трупами российских солдат из-за невозможности их эвакуировать или хотя бы оттянуть подальше. Об этом пишет Business Insider на основе интервью с несколькими бойцами.

Так, американский ветеран, который воевал в Украине, сказал, что после захвата российского окопа ему с побратимами пришлось сложить тела погибших россиян на манер бруствера или мешков с песком - для дополнительной защиты и чтобы не разводить крыс в окопе.

"Мы забрали тела россиян, которые были в окопах, а затем поместили их на противоположной стороне окопа, напротив новых российских позиций. Как долбаные мешки с песком - это то, для чего мы их используем", - рассказал доброволец.

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Однако, как рассказывают другие бойцы, сложить мертвых россиян наружу возле окопа - это еще не худший вариант. Иногда украинским военным после захвата российских окопов приходится сидеть и спать на мешках с трупами россиян. Все из-за интенсивного артиллерийского обстрела, который не позволяет даже вынести тела из блиндажей, не то что эвакуировать их в тыл.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий, и эпицентр боев находится на Покровском направлении. Как рассказали в Сухопутных войсках, враг пытается продвинуться в глубину нашей территории. Воины 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три бригады РФ.

Также мы рассказывали, что украинским силам обороны удалось отбить у российских оккупантов часть Волчанска в Харьковской области. В середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска и несколько центральных кварталов. Однако за последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра. Российские военкоры сообщают, что часть солдат ВС РФ в городе окружена и отрезана.

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