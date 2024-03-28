Противник вообще не жалеет живую силу, отметил защитник Украины.

Ситуация вокруг населенного пункта Терны (Донецкая область) достаточно напряженная, вражеские позиции иногда на расстоянии 50 метров, на некоторых высотах закрепился враг.

Об этом сказал командир взвода 1-го Десантно-штурмового батальона 95-й отдельной ДШ Полесской бригады ДШВ ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона. "Расстояние между украинскими и вражескими позициями иногда составляет 50 метров. Такие малые расстояния были и на Купянском, Марьинском направлениях. Враг бросает вперед эту низкокачественную мясную пехоту типа "Шторм-Z", чтобы они пролезли хотя бы метр под прикрытием темноты или сильного артиллерийского обстрела, закопались", - рассказал он.

По его словам, это "мясо" враг вообще не жалеет, потому что там часто бывшие "зеки", наркоманы, алкоголики, но уже за ними идут более профессиональные группы закрепления, которые лучше одеты, вооружены и хорошо подготовлены.

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Краснов отметил, что населенный пункт Терны находится во впадине, а вокруг него есть высоты. "Мы находимся в самих Тернах, впереди них и на высотах позади Тернов, а оккупанты находятся на высотах впереди Тернов. Основные бои идут сейчас в низине. Артиллерия с обеих сторон работает с высот. В Тернах почти все уничтожено, россияне постоянно обстреливают, не жалеют даже УАБов. Был день, когда одновременно ударили УАБами по Тернам - почти все дома уничтожены, но, как ни странно, еще какое-то количество местных здесь остается", - рассказал он.

Краснов отметил, что на Лимано-Купянском направлении ситуация была "очень напряженная". "Но нам удалось хорошо надавать врагу по зубам, и она стала просто напряженная", - отметил он. По его словам, ежедневно здесь Силы обороны отражают 10-20 атак, потому что враг пытается продвигаться.

Он подтвердил, что в настоящее время есть дефицит боеприпасов для артиллерии, поэтому становятся достаточно эффективными БПЛА различного типа. "Очень высокая интенсивность вражеской артиллерии - она не замолкает вообще, враг не экономит боеприпасы, потому что у них их хватает. По применению беспилотников у нас примерно равные позиции по количеству. И наша сторона, и оккупанты применяют одинаково очень много беспилотников", - сообщил командир взвода.

Краснов отмечает, что иногда Силы обороны даже продвигаются. "За крайнее время, что мы здесь находимся, нам удалось существенно отбросить врага назад и это благодаря беспилотникам, в частности, с ночными камерами", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Лиманском направлении военные отразили 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Стоит отметить, что российские захватчики на нашей земле уже понесли колоссальные потери. Общие потери РФ на 28 марта 2024 года составляют примерно 439 970 противников.

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