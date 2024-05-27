Агрессор пытается продвигаться вперед метр за метром, теряя людей.

Вблизи Часового Яра ситуация на фронте очень сложная, агрессор активно применяет кассетные боеприпасы, дроны, минометы и ежедневно наступает. Об этом в комментарии "Суспільне" сообщил военный 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

По его словам, самым тяжелым участком являются окрестности микрорайона "Канал", который отделен от основной части города водным каналом Северский Донец - Донбасс.

"Это самое тяжелое направление, потому что с юга они немного продвинулись, но там поле, они продвигаются вдоль дороги на Константиновку. А на севере там развалины, куча кирпичей - был частный сектор или дачи, разбомблено все до основания. Они пытаются продвигаться там понемногу, по метру, теряя людей", - рассказал военный.

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По словам Сазонова, российская армия активно применяет на этом участке управляемые авиабомбы и ракеты.

"Враг имеет доминирование в воздухе. У нас нет достаточного количества ни истребителей, ни средств, которые позволят сбивать истребители. Если залетают на нашу территорию, то их сбивают уже здесь. Когда у нас будут истребители, F-16, например, когда нам позволят наконец бить ракетами по их авиабазам, аэродромам, по пусковым установкам, картина изменится для нас к лучшему", - сообщил боец.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, на Харьковском направлении украинские воины сегодня отбили атаку агрессора в направлении Липцев. По данным Генштаба, украинские подразделения сейчас воплощают меры по улучшению рубежей обороны, на отдельных участках имеют успех.

Также мы рассказывали, что российские войска захватили 60% города Красногоровка на Донбассе. Российские войска вошли туда в начале апреля. С тех пор там идут уличные бои, ВС РФ регулярно доставляют в город подкрепления.

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