Россия должна быть наказана за то, что она принесла в Украину, считает Владимир Назаренко.

Российские оккупанты продолжают проводить накопление личного состава, его подготовку и ротацию. Об этом в эфире "24 канала" рассказал начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко.

"Мы видим, что они постоянно подтягивают резервы. Как ближние, так и дальние. Весь военный бюджет оккупантов построен на военных рельсах. То есть ни на миг нет подготовки к какой-то заморозке", - сказал Назаренко.

Он также отреагировал на идею временного перемирия с РФ. По словам бойца, россиянам нельзя верить. Кроме того, они должны получить наказание за те смерти, то горе, которое они принесли украинскому народу.

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"Я хорошо помню перемирие 2014 года. Которое сепаратисты использовали для того, чтобы заливать позиции бетоном. И очень хорошо помню перемирие 15 февраля 2015 года после "Минска-2". Когда я находился в окруженном Дебальцево. И фактически это перемирие длилось шесть минут. Мы тогда действительно надеялись. Но я тогда находился на наблюдательной позиции как артрозведчик. И увидел через 6 минут вспышки, выстрелы вражеских минометов. Оккупанту ни в коем случае нельзя верить", - добавил Назаренко.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне глава МИД Андрей Сибига очертил украинские "красные линии" во время переговоров. Среди них - территориальная целостность Украины, право Украины на членство в тех или иных союзах и ограничение обороноспособности и возможностей армии.

Между тем в ВСУ предположили, почему Путин пытается затянуть мирные переговоры. По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, РФ понимает намерения Трампа как можно быстрее закончить войну и таким образом пытается получить от Вашингтона лучшие условия.

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