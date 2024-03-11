Он отметил, что самым сложным направлением на сегодня в смысле рисков прорыва оккупационных войск является восточный плацдарм.

Вооруженные силы Украины ежедневно создают исторический прецедент, успешно сдерживая нашествие врага и нанося ему значительные потери, но не стоит забывать, что у России все еще есть огромный военный потенциал. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник.

Эксперт отметил, что самым сложным направлением на сегодня в смысле рисков прорыва оккупационных войск является восточный плацдарм.

"Путину до момента самопереназначения на пост президента нужен результат. Они пришли к выводу, что стратегической цели - ликвидировать украинскую государственность - не достигают и уже не достигнут. А значит следует возвращаться к казус белли. Формальным поводом к войне было признание двух псевдореспублик. Исходя из этого, задача оккупантов - выйти на административные границы так называемых "Л/ДНР" за следующие 50 дней", - отметил он.

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По словам Черника, оккупанты будут давить всеми силами, но надо делать все возможное, чтобы сорвать эти планы.

В то же время он отметил, что у России пока нет ресурсов для оккупации крупных городов - Харькова, Херсона, Одессы, Запорожья.

Он напомнил, что в 2022 году, когда Украина не была готова к полномасштабному вторжению, все, на что смогли оккупанты со своими огромными человеческими ресурсами и запасами техники, - это оккупация Херсона. А сейчас для взятия крупных городов в России должны пойти на всеобъемлющую мобилизацию по принципу Второй мировой войны.

В то же время, если после своего переизбрания Путин решится на это, он будет иметь в распоряжении до трех миллионов человек, а это очень много, отметил эксперт.

Он отметил, что в таком случае для Украины спасением стала бы авиация.

"Наш ответ: авиация, авиация, авиация... Представьте, что было бы, если бы мы имели 120 единиц F-16 и полторы тысячи ракет к ATACMS. Сейчас нам необходимо как можно больше дальнобойных ракет, артиллерии. Кассетные боеприпасы М-864 показали себя просто блестяще. Один снаряд выполняет ту же функцию, что и 30 обычных. Вот, что может стать выходом для нас. Борьба качества с количеством, борьба Давида и Голиафа. Библейский сюжет в чистом виде", - отметил эксперт.

Ситуация на фронте

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что украинские защитники могут отойти из ряда населенных пунктов на Донетчине. По его словам, села Бердичи, Орловка, Тоненькая, Первомайское могут быть "сданы".

Также он считает, что украинская армия сможет удержать Новомихайловку, но только при наличии резервов.

При этом издание The New York Times писало, что у Украины нет мощной линии обороны под Авдеевкой.

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