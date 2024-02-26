В то же время подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава врага.

В течение текущих суток, 26 февраля, авиация сил обороны нанесла мощные удары по российским оккупантам. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА противника.

Видео дня

В Генштабе проинформировали, что в течение суток враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Потери РФ в Украине: что уничтожили Силы обороны

За неделю, с 18 по 25 февраля, Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава войск РФ, 1154 единицы вооружения и военной техники оккупантов. Превращены в металлолом 55 вражеских танков, 243 боевых бронированных машины, 272 артиллерийских системы, 15 РСЗО, 10 установок ПВО, 275 единиц автотехники, 38 единиц спецтехники. Также нашими защитниками уничтожено 5 самолетов, 9 крылатых ракет и 232 БпЛА.

Кроме того, на прошлой неделе на Запорожском направлении Силы обороны Украины уничтожили 10 квадроциклов российских оккупантов. Противник в ходе наступательных действий пытается осуществлять перемещение личного состава малыми пехотными группами не только на бронетехнике, но и на скоростных квадроциклах.

Вас также могут заинтересовать новости: