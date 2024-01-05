Среди уничтоженного также средство противовоздушной обороны, вооружение и военная техника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по двум пунктах управления противника.

Об этом речь идет в свежей сводке Генштаба. Там добавили, что подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, две станции радиоэлектронной борьбы и три пункта управления противника.

Российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктах. "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

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Война в Украине: новости

За прошедшие сутки, 4 января, на фронте между ВСУ и российскими захватчиками произошло 59 боевых столкновений. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают оккупантов неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там отбили 7 атак. Еще 8 безуспешных атак врага произошло на Запорожском направлении в районе Работино и северо-западнее Вербового.

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