В то же время из города продолжают выезжать люди.

Российские оккупанты продвинулись в Красногоровке, вблизи Архангельского и Новопокровского, что в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Отмечается, что направления продвижения врага можно увидеть на карте DeepState.

В то же время глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что за последнюю неделю из города Красногоровка выехала большая часть населения.

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"Обстановка очень сложная. Враг каждый день, каждые сутки пытается прорвать нашу линию обороны. Только за минувшие сутки оккупант обстрелял около 2300 раз Донецкую область, почти из всех видов вооружения что у них есть. Это и ствольная артиллерия, управляемые авиабомбы, баллистические ракеты", - отметил чиновник в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, недавно было определено 7 населенных пунктов, откуда должны принудительно эвакуировать семьи с детьми.

"Люди выезжают. На примере Красногоровки, если неделю назад, там было около тысячи человек. Сейчас в городе находится 412 человек, то есть большая половина людей уже из города выехали", - заверил Филашкин.

Он добавил, что ранее были случаи, когда семьи с детьми возвращались домой после эвакуации, однако сейчас все патрули и блок-посты получили предупреждение не пропускать родителей с детьми в прифронтовые села.

"Потому что родители подвергают опасности своих потомков", - сказал глава ОВА.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что россияне вводят в бой на Харьковщине последнюю дивизию.

"В Харьковской области россияне сейчас усиливаются. Они вводят в бой последний резерв, который у них был в группе войск "Север". Это 72 мотострелковая дивизия 44 армейского коруса, который там недоформирован, но они его ведут в бой. Сейчас они эту дивизию тоже вводят в бой, но это уже последнее, что есть на этом направлении", - отметил он.

В свою очередь представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские оккупанты рвутся к "жизненно важной" трассе Покровск-Константиновка. По его словам, россияне не прекращают свое наступление, чтобы выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск.

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