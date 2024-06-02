ВСУ сосредотачивают силы в Харьковской области, но это создает дефицит снарядов на других участках фронта.

На Донбассе ВСУ не хватает снарядов, а российские оккупанты тем временем вошли в село Сокол.

По словам эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Репке, с апреля в Украину прибыло около 10 тыс. снарядов калибра 155-мм из США, а также 12 тыс. из Германии.

В настоящее время ВСУ сосредотачивают силы в Харьковской области, где им удается успешно контратаковать, но это создает дефицит снарядов на других участках фронта.

Видео дня

Репке прокомментировал видео, где шесть россйиских оккупантов движутся из села Новобахмутовка в Соловьево к западу от Авдеевки. Аналитик обратил внимание, что россияне идут по открытому полю, но их не обстреливают из артиллерии. Только одного из них тяжело ранил украинский дрон-камикадзе.

Такую ситуацию аналитик издания считает доказательством дефицита снарядов у ВСУ, а также бронетехники у самих оккупантов. Из-под Соловьево оккупанты наступают на село Сокол. На его восточной окраине уже завязались первые бои. Это село несколько недель успешно защищает 47-я бригада ВСУ.

Война в Украине: новости

Оккупанты смогли продвинуться на части территории востока Украины. Такой информацией поделились аналитики DeepState в Telegram. "Враг продвинулся в Красногоровке...", - написали эксперты. Аналитики также показали свежую карту боевых действий, на которой видно, что противник пытается атаковать город Красногоровка с трех сторон.

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