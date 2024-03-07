По данным Института, оккупанты заявляют о ложных достижениях почти на всех горячих направлениях.

Российские оккупанты продвинулись в районе Купянска на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Как говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Геолоцированные кадры показывают, что российская пехота недавно продвинулась на северную окраину Синьковки.

При этом российские военкоры раструбили о том, что оккупанты продвинулись на несколько сотен метров в глубину возле Терного (к западу от Кременной) и захватили несколько неуказанных украинских опорных пунктов, хотя ISW не обнаружил подтверждения этому утверждению.

Видео дня

Аналитики отметили, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; к северо-западу от Сватово возле Табаевки; к западу от Кременной в районе Ямполовки и Терного; и южнее Кременной в районе Белогоровки и Верхнокамянска.

Также российские оккупанты продвинулись в районе Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев. Российские пропагандисты сообщили о захвате оккупантами неуказанного лесного массива к северу от Богдановки и незначительно продвинулись в районе Ивановского, хотя ISW не наблюдал визуальных свидетельств продвижения РФ ни в одном из этих районов.

Кроме того, оккупанты незначительно продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев. Геолоцированные кадры показывают, что они продвинулись в Георгиевке, хотя связанный с Кремлем военкор заявил, что оккупанты даже продвигались по улицам Геологической, Лермонтовой и Железной на южной окраине Красногоровки и добились успеха в районе Победы. А другой российский военкор утверждал, что якобы россияне продвинулись в Новомихайловке. Однако, как подчеркнули аналитики ISW, визуальных подтверждений этим "достижениям" нет.

Война в Украине: новости

ВСУ получили новую партию боеприпасов от западных партнеров, заявил ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий. По его словам, украинская артиллерия заметно активизировалась.

В то же время россияне продолжают попытки продвинуться под Авдеевкой. Как рассказали в 3-й штурмовой бригаде, сейчас агрессор стирает войска об село Орловка, где ВСУ закрепились на новом оборонительном рубеже.

Вас также могут заинтересовать новости: