В отчете говорится, что его колонка сосредоточена, скорее, на объяснении того, что нынешний позиционный характер войны является результатом технологически-тактического паритета.

Колонка Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционном характере войны в Украине четко очерчивает его соображения относительно изменений, которые должна осуществить Украина, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны.

На этом анкцентировали аналитики Института по изучению войны (ISW) в новом обзоре. Аналитики напомнили, что Залужный написал, что война "постепенно переходит в позиционную форму", и отметил, что для решения этой ситуации ВСУ необходимо преимущество в воздухе; прорывать минные заграждения в глубину; повысить эффективность контрбатарейной борьбы; создать и подготовить необходимые резервы; и наращивать возможности радиоэлектронной борьбы.

В отчете говорится, что его колонка сосредоточена, скорее, на объяснении того, что нынешний позиционный характер войны является результатом технологически-тактического паритета на поле боя и широкого использования минных заграждений российскими и украинскими военными.

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Залужный рассмотрел возможности, которые открываются перед Украиной в связи с вызовами со стороны РФ, включая значительные потери, которые понесла российская авиация, использование Украиной западного ракетного и артиллерийского вооружения, а также неспособность россиян воспользоваться своими человеческими ресурсами из-за политических, организационных и мотивационных проблем.

Залужный пришел к выводу, что позиционная война выгодна оккупантам, поскольку она затягивает время и может позволить им достичь превосходства в определенных сферах.

В колонке Главнокомандующего говорилось о том, как возобновить маневр в позиционной войне, а не о том, что она зашла в тупик, констатировали аналитики Института.

Статья Залужного

1 ноября в свет вышла статья Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой он рассказал о текущей ситуации на войне. Главнокомандующий заявил, что в войне прорыва защиты российских оккупантов не будет, поэтому линия фронта не изменится. Он подчеркнул, что для победы Украине нужны новейшие технологии.

3 ноября в США прокомментировали статью Залужного для издания The Economist. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, она является одним из важных аргументов в подтверждение необходимости дальнейшей поддержки Украины.

А 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война в Украине не является "патовой", комментируя колонку Залужного. Президент отметил, что нынешняя ситуация на фронте "не является патовой", даже если "прошло время", и "люди устали".

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