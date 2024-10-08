Академик Владимир Горбулин считает, что такое решение восстановит мотивацию общества.

Первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин считает, что главным принципом во время мобилизации должна быть справедливость. По его словам, Украине нужен закон о невозможности пребывания на государственной службе без военного опыта, к примеру, с 2027 года. Об этом он сказал в интервью для "Укринформ".

Горбулин отметил, что не должно быть никакой легализации "откупов от выполнения гражданского долга защищать государство", в частности он имеет в виду "недопустимые законы вроде экономического бронирования".

"Чиновники должны постепенно пройти через фронт, их замена, как и замена способной к фронту молодежи на предприятиях, должна происходить за счет ветеранов и женщин. Все это должно быть закреплено решениями Ставки Верховного Главнокомандующего - это восстановит мотивацию общества и объединит его в сложный момент, который сейчас переживает Украина", - подчеркнул академик.

Видео дня

Также он рассказал, как защитить инфраструктуру Украины от постоянных атак армии РФ. Горбулин отметил, что для этого нужно использовать современные проекты, ориентируясь в том числе и на опыт Германии во время Второй мировой войны.

"Опыт Германии во время Второй мировой войны с подземными производствами самолетов подкреплен уверенными новейшими проектами - от подземных оборонных производств Ирана до развернутых под землей хранилищ самолетов F-35 Норвегии. Плюс модульные и дублирующие производства, а также вынесение некоторых критических участков за пределы Украины. К этому я бы добавил бы еще усовершенствование защиты информации о предприятиях ОПК, включая их локации и данные о производствах", - подчеркнул Горбулин.

Война в Украине - последние новости

Ранее командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что "бумажную армию" нужно адаптировать под нынешние реалии ведения боевых действий. Он отметил, что остальная советскость в ВСУ зависит от того, в каком подразделении находится военный. Федоренко считает, что некоторые генералы и полковники не должны занимать руководящие должности, если на собственном опыте не знают, что такое война.

В то же время авиаэксперт Константин Криволап прокомментировал идею закупки частным бизнесом систем ПВО. По его словам, такая идея является сомнительной.

"Я не понимаю, что такое частный рынок ПВО. Что можно пойти в магазин и купить Петриот? Можно ли пойти в магазин и купить NASAMS, IRIS-T или что-то такое? Я слышал, что когда была поражена Трипольская ТЭС, то было такое сообщение, что "Укрэнерго" не обеспечило ее защитой, не купило средств ПВО", - добавил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: