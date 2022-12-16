На вооружении Украины нет средств, чтобы бороться с воздушными целями, как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, который находится на вооружении армии РФ. ВСУ даже не чем отогнать их от украинских границ.
По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, до А-50 очень тяжело добраться, потому что эти самолеты далеко летают.
"Их можно было бы сбивать, если бы у нас были самолеты или ЗРК, которые бы по крайней мере отгоняли их подальше от наших границ, в частности тот же Patriot, который мы очень хотим получить", - заявил представитель украинской армии в эфире национального телемарафона.
Отмечается, что радиолокационная станция этого самолета может обнаружить цели на расстоянии:
- бомбардировщики - до 650 км;
- истребители - 300 км;
- крылатые ракеты - 215 км.
Ракетная атака на Украину 16 декабря - что известно
Около 8:30 утра в пятницу стала появляться информация, что идет подготовка к запуску российских ракет. Чуть позже во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога, следом з которой посыпались сообщения о взрывах в украинских городах. Главной целью россиян снова стали объекты энергетической инфраструктуры.
Позже наблюдатели из группы "Беларускі Гаюн" сообщили, что на территории Беларуси зафиксировали взлеты нескольких самолетов, в том числе и истребители, среди которых носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также Ил-76 и А-50У "Сергей Атаянц".