В Кальмиусском районе Мариуполя сотни людей выстраиваются в очереди и стоят часами, чтобы получить бесплатный хлеб от оккупантов. Ближайшая точка для покупки продукции находится на расстоянии трех километров.
Видео с демонстрацией очереди опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале.
"Очередь за бесплатным хлебом в Кальмиусском районе. Сотни людей. Ближайшая точка, где в принципе можно купить хлеб почти в трех километрах. Поэтому люди выстраиваются в очереди и ждут часами. Чтобы получить буханку хлеба из грязной машины из грязных рук оккупантов. Так не должно быть. Но россия не принесла горожанам ничего другого", — написал Андрющенко.
На видео ниже показывается, как люди с пакетами и рюкзаками стоят возле военной машины, из которой раздают хлеб. По лицам горожан можно понять, что они чувствуют в такой ситуации.
Проблемы в Мариуполе, созданные оккупантами
- В конце сентября появилась информация, что в городе сносят уничтоженные дома. Жителей просто выгоняют на улицы и не предоставляют никакой замены.
- Примерно в то же время в Мариуполь завезли передвижные котельные в рамках подготовки к отопительному сезону. Но подключить их можно только к многоэтажкам с уцелевшими коммуникациями, а таковых в городе почти не осталось.
- В начале октября учителей начали заставлять рассказывать, что Мариуполь всегда был российским, а референдум 1991 года о независимости Украины незаконен.
- Оккупанты пытаются вербовать подростков в "неопионерський путинюгенд". По словам Андрющенко, детей хотят приучить ненавидеть украинцев.
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