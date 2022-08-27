Вадим Скибицкий отметил, что данное решение не поможет Путину добиться успеха в Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил численность армии. Он это сделал для увеличения числа "пушечного мяса" в Украине и показать Западу "мощь".

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

По его словам, Путин пытается одновременно решить вопрос с увеличением количества военнослужащих, а также расширение вербовочных баз за счет большего числа срочников.

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"Согласно заявлениям Путина, в Украине воюют только контрактники, но мы знаем, что срочники находятся в БТГ, которые размещены возле нашей границы, на территории РФ", - указал Скибицкий.

Кроме того, он считает, что таким образом Россия пытается показать Западу готовность к возможному вооруженному конфликту, потом что миллион военнослужащих в армии - это довольно такая мощная цифра. При этом представитель разведки отметил, что против Украины на суше и в воздухе воюют около 160 тысяч россиян.

"И это я не учитываю Росгвардию, которая тоже участвует в боевых действиях и обеспечивает оккупационный режим на захваченных территориях", - объяснил разведчик.

В то же время он подчеркнул, что сейчас Кремль пытается мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих, чтобы увеличить мобилизационные резервы, но это России все равно не поможет.

"Время истекает. Блицкрига они не получили. Моральное состояние их военных, которые сейчас ведут боевые действия, добровольцев вступить в ряды ВС РФ все меньше желающих. Кроме того, ушла паника и среди местного населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить, а тем более идти на войну", - подытожил Скибицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации и обманом с обещанными выплатами. Это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях.

25 августа российские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России

Она будет увеличена с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек с 2023 года. Согласно опубликованному в сети документу, указ подписан российским президентом сегодня, 25 августа. Он вступит в силу с 1 января 2023 года

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 августа, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля ориентировочно составляют 46,5 тысячи человек.

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