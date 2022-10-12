Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых ответил на вопрос, означает ли откровенный террор РФ мирного населения Украины, что в войне наступил стратегический перелом.
Как он рассказал в интервью УНИАН, стратегический перелом наступил с началом "харьковской операции".
"Сначала было продвижение врага, потом мы отбили атаку, летом произошла стабилизация линии фронта, а в сентябре движение пошло в обратном направлении", - пояснил эксперт.Видео дня
По его словам, перелом связан несколькими факторами: создание максимальной технологического превосходства ВСУ на поле боя, при помощи западных партнеров; достижение преимущества в подготовке наших воинов в мастерстве применения современных средств, которые обеспечивают технологическое преимущество; мотивация украинских военнослужащих по освобождению нашей территории.
"Именно это сложилось и обеспечило достижение перелома на поле боя", - добавил Рябых.
Он подчеркнул, что на Харьковском направлении оборона оккупантов посыпалась - они начали панически бежать.
"Наши командиры мастерски провели операцию. А противник откровенно проспал наступление на Харьковщине", - подытожил он.
Освобождение Харьковщины
6 сентября Вооруженные Силы Украины начали успешное контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков.
Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что вражеские силы бежали из Харьковской области.
16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях обнаружено 10 пыточных.