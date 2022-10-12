Он отметил, что сначала было продвижение врага, потом ВСУ отбили атаку, летом произошла стабилизация линии фронта, а в сентябре движение пошло в обратном направлении.

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых ответил на вопрос, означает ли откровенный террор РФ мирного населения Украины, что в войне наступил стратегический перелом.

Как он рассказал в интервью УНИАН, стратегический перелом наступил с началом "харьковской операции".

"Сначала было продвижение врага, потом мы отбили атаку, летом произошла стабилизация линии фронта, а в сентябре движение пошло в обратном направлении", - пояснил эксперт. Видео дня

По его словам, перелом связан несколькими факторами: создание максимальной технологического превосходства ВСУ на поле боя, при помощи западных партнеров; достижение преимущества в подготовке наших воинов в мастерстве применения современных средств, которые обеспечивают технологическое преимущество; мотивация украинских военнослужащих по освобождению нашей территории.

"Именно это сложилось и обеспечило достижение перелома на поле боя", - добавил Рябых.

Он подчеркнул, что на Харьковском направлении оборона оккупантов посыпалась - они начали панически бежать.

"Наши командиры мастерски провели операцию. А противник откровенно проспал наступление на Харьковщине", - подытожил он.

Освобождение Харьковщины

6 сентября Вооруженные Силы Украины начали успешное контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что вражеские силы бежали из Харьковской области.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях обнаружено 10 пыточных.

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