Россияне продолжают террор мирного населения прифронтовых территорий.

За прошедшие сутки ВСУ на южных направлениях уничтожили 112 оккупантов. Перед массированной ракетно-дроновой атакой 11 апреля в Черном море появился подводный ракетоноситель, сообщили в Силах обороны юга Украины.

"Враг методично выискивает тактику результативного выбивания наших подразделений с занятых позиций. На Ореховском направлении оккупанты совершили 1 штурм, в районе Старомайорского. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, - 6 штурмов наших позиций. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ВСУ получили подтверждение, что на указанных двух направлениях в целом уменьшилось на 112 оккупантов и 41 единицу вооружения и военной техники. В частности, это - 12 пушек, 4 миномета, 20 единиц автобронетехники, 3 станции радиоэлектронной борьбы, одна из них - "Стриж". Также пущено на металлолом 2 лодки, уничтожено наблюдательный пункт и 3 полевых пункта боеснабжения.

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Говорится, что в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 255 разведывательных дронов.

"На боевом дежурстве в Черном море традиционно, перед массированной ракетно-дроновой атакой появился ракетоноситель. Подводная лодка, снаряженная 4 крылатыми ракетами типа "Калибр" в атаке участия ракетным потенциалом не принимала, но вывод ракетоносителя на дежурство уже стал характерным признаком подготовки вражеских массированных атак. И продолжает нести угрозу точечных ударов", - отмечают в Силах обороны.

В течение боевых суток оккупанты совершили 6 авиационных ударов тактической авиацией с применением 4 управляемых авиабомб и более четырех десятков неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении. Также ночью, среди дроновой атаки, враг направил противорадиолокационную ракету Х-31 по Одесской области - ракета потеряла боевую способность над акваторией Черного моря.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, агрессор вновь нарастил количество дроновых атак - применил 237 FPV-дронов, 3 ударные БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 318 осколочных боеприпасов. В результате в Запорожье поврежден 5-этажный дом и админздание.

На Херсонщине вражеские войска 4 раза ударили из артиллерии по Херсону, дважды по Приднепровскому и Садовому. Обстреляны Камышаны, Дудчаны, Садовое, Белозерка, Ульяновка, Никольское, Качкаровка и Осокоровка. Известно, что там повреждены частные жилые дома, объекты критической инфраструктуры, сельхозтехника, газопровод, гаражи и гражданский автомобиль.

На Николаевщине агрессором обстреляна из артиллерии Куцурубская громада, на Днепропетровщине - Никополь, Мировская и Покровская громады. В результате обстрелов повреждены админздание, многоэтажка, заведение общественного питания, частные жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские автомобили, автобус и линии электропередачи.

На Запорожье обстреляны Гуляйполе, Малая Токмачка, Железнодорожное, Роботино, Малиновка, Новоандреевка и Левадное. Повреждены жилые дома, хозяйственная постройка, гараж и гражданский автомобиль.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие боевые сутки российская армия усилила атаки возле населенного пункта Работино в Запорожской области. По данным Сил обороны, противник совершил 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 4 - в районе Работино и один в районе Старомайорского. Успеха не имел. На левобережье Днепра в Херсонской области враг совершил один штурм наших позиций. Понеся потери, агрессор отошел.

В течение суток у врага на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 87 солдат и 70 единиц вооружения и военной техники. В частности, поражены танк, 40 единиц автобронетехники, 19 артиллерийских систем, БпЛА "Суперкам", по три системы видеонаблюдения, станции РЭБ, лодки и тому подобное.

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