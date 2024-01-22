Подоляк назвал три параллельных процесса, которые приведут к "правильному финалу".

Война все больше заходит на территорию России, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя недавний удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области, назвав его крайне чувствительным эхо агрессии".

"Будем откровенны: только три параллельных процесса приведут нас к правильному финалу - обязательные тактические поражения России на поле боя, тотальная изоляция России в международных институтах (прежде всего в Совбезе ООН) и полная потеря Россией возможности получать существенные поступления от продажи сырья", - написал он.

Подоляк уверен, что пока Россия существует в "путинском виде", риски роковые для всех, поэтому настоящие санкции неизбежны:

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"Даже если мир будет неспособен притормозить работу экономики агрессора, это обязательно произойдет по логике самой войны. Невозможно запустить механизм кровавого конфликта и не понести абсолютные потери самому. Особенно после двух лет полномасштабной войны. Многое в прямом и переносном смысле сгорит".

Советник главы ОПУ добавил, что невозможно начать агрессию против соседнего государства и надеяться на тихую покорность жертве и неизменность работы своей олигархической/коррупционной экономики.

"Фамилия виновного в том, что по всей России горят нефтегазовые предприятия и военные заводы, известна. Империя погружается в ад, и субъект "Путин" эффектно раздувает огонь. На своих территориях. Потому что платить все равно придется сполна", - констатировал Подоляк.

Переговоры с Россией - мнение Подоляка

Как писал УНИАН, по мнению Подоляка, Украина может начать переговоры с РФ, когда оккупационная армия получит определенные тактические поражения. Он отметил, что исход переговоров во многом зависит от стартовой позиции.

"Если переговоры начинаются в моменте, когда Российская Федерация получила определенные тактические поражения, и у них начались процессы… - социальное напряжение, те или другие внутренние бунты, - то тогда да, безусловно, переговоры", - сказал он.

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