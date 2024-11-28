Сейчас противник повсеместно использует тактику обходов и обхватов, говорит Грабский.

Украине не хватает личного состава, вооружения и техники для того, чтобы удерживать определенные участки фронта. Об этом сказал полковник, военный эксперт Сергей Грабский.

"Колоссальная концентрация войск противника на отдельных участках фронта, которая позволяет им сосредоточить большую плотность войск, которая позволяет им продвигаться на определенных участках фронта. Недостаточная обеспеченность наших подразделений личным составом, вооружением и боевой техникой для того, чтобы удерживать такие широкие участки фронта", – рассказал он в эфире "Киев24".

Сейчас противник повсеместно использует тактику обходов и обхватов. Иногда невозможно удержать фланги, когда враг в течение монотонных длительных атак прощупывает слабые места в украинской обороне и затем пытается вклиниться и расширить эти вклинивания.

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По словам Грабского, это происходит на многих участках фронта. Именно так действуют россияне по многим направлениям, что заставляет украинских военных "не стоять насмерть, а спешно выводить наши подразделения" во избежание окружения, взятия в плен и физического уничтожения украинских бойцов оккупантами.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Народный депутат Галина Янченко заявила, что в среднем укомплектованность украинских бригад на фронте составляет 40-60%. Соответственно, люди устают. Она подчеркнула, что украинским защитникам и защитницам нужна подмога.

Между тем ГУР Минобороны провело операцию, в результате которой во временно оккупированном Крыму была уничтожена дорогостоящая РЛС "Подлет". Ее ориентировочная цена составляет 5 млн долларов.

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